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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يشيد بتضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:02 م

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي رغم المعاناة.

وقال تبون، في كلمة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك "ولا يفوتني في هذه المناسبة العظيمة إلا أن أستذكر تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق، المقاوم للاحتلال والمتصدي في هذا الظرف لاستباحة الحرم الطاهر أولى القبلتين للقدس الشريف، فرغم معاناتهم نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا في غزة والضفة".

يشار إلى أن 3 أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل اسفر عن مقتل 65 فلسطينيا في غزة من بينهم 16 طفلًا وخمس سيدات ومسن وإصابة 365 شخصا بجراح، فيما لقى سبعة إسرائيليين حتفهم.

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