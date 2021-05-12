كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 32 ممرضا وممرضة بمختلف أقسام ومستشفيات العزل بالمحافظة، تقديراً لجهودهم المتميزة في عملهم خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية.

قدّم محافظ الفيوم تهنئته لجميع المكرمين والمكرمات، مشيداً بالدور الإنساني المتميز لهيئة التمريض بمختلف أقسام ومستشفيات العزل، وجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياهم بملائكة الرحمة الذين يتحملون المشقة في رعاية المرضى، مؤكداً أن العمل بالقطاع الطبي مهمة سامية، ولا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقهم النابع عن عملهم بإصرار وعقيدة راسخة في خدمة الوطن، منتظرين الجزاء من الله تعالى.

ووجه الأنصاري حديثه لهيئة التمريض قائلاً: "دائماً أُقدّر عملكم، وحريص على التواجد بينكم في جميع المناسبات، فما حدث في الفيوم منذ بداية الجائحة يمثل ملحمة طبية في غاية القوة"، لافتاً إلى التحديات التي واجهها أفراد الفريق الطبي ببسالة خلال أزمة كورونا ونجاحهم في التغلب عليها.

واختتم محافظ الفيوم حديثه بتوجيه الشكر لجميع أفراد وأطقم المنظومة الصحية بالمحافظة، مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة حصول جميع الفريق الطبي على التطعيم بلقاح كورونا كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.