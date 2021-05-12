قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة ليلية بشوارع العاصمة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للتأكد من إلتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وشملت الجولة تفقد شوارع: "النادي، والبحر، وسعيد، والنحاس، والجلاء، والحلو، والكورنيش، وسبرباي الطريق المؤدي للمنطقة اللوجيستية، وكورنيش الاستاد، والاستاد".

وأسفرت الجولة، عن غلق ٣ محلات و٤ مقاهي ومطعم، وتغريم ١٢ شخصا؛ لعدم ارتداء الكمامة، وغلق ورشة، وتأتي هذه الجولات الليلية في إطار حملة موسعة على مستوى المحافظة يقودها المحافظ.

وقسمت المحافظة لقطاعات يتابعها نائب المحافظ،و السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ، عملية هدم قاعة نادي قحافة لتعديها علي أملاك الري، مؤكدا على عدم السماح بأي اعتداء على أملاك الدولة، كما وجه المحافظ بتطبيق حملة تطهير ونظافة شاملة ومستمرة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ابتداءً من الغد تزامنا مع عيد الفطر المبارك.