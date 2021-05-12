مسؤول أمريكي يدعو الحكومة الليبية للالتزام بالمواعيد النهائية للانتخابات

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، الحكومة الليبية، إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، والالتزام بالمواعيد النهائية.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن الانتخابات، حيث أكد أن حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة هي «أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق»، في تغريدة على تويتر، أوردته بوابة الوسط، اليوم الأربعاء، معربا عن التزامه وزملائه في الكونجرس بفعل ما وسعهم من أجل المساعدة في ضمان أن تكون انتخابات ديسمبر «حرة ونزيهة».

بدوره، أوضح رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا محظوظة بوجود أصدقاء مثل السيناتور الجمهوري، وأتطلع إلى العمل معا في الأشهر المقبلة بينما تتجه ليبيا نحو انتخابات ستضعنا بثبات على طريق الديمقراطية.