 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 46 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 46 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 4:04 م

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 46 فلسطينيا على الأقل، في إطار العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضفة منذ شهر يناير من العام الجاري، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي نفذت في القدس يوم الأحد الماضي، موضحا أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، وهددت مجموعة من عائلات الأسرى المحررين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، وأن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات بينهم صحفيان.


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