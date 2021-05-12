رونالدو القياسي يوقع على هدفه رقم 100 بقميص يوفنتوس

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سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس في الشوط الأول ضد ساسولو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو مسجلا إلى 100 هدف أو أكثر مع ثلاث أندية مختلفة (مانشستر يونايتد - ريال مدريد - يوفنتوس).

كما وصل رونالدو بعد تسجيله في مرمى ساسولو للهدف الثامن والعشرون في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات فإن رونالدو بات أول لاعب يسجل 100 هدف بقميص في أول ثلاث مواسم له مع البيانكونيري.

ولعب 131 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم 100 هدف بقميص البيانكونيري.

وكان رونالدو قد انتقل في يوليو 2018 إلى اليوفي وساعد يوفنتوس منذ ذلك الحين في الفوز بالدوري الإيطالي مرتين.