اليابان تدرس تخصيص 700 مليون دولار إضافية لدعم مبادرة كوفاكس

تدرس اليابان تخصيص مبلغ إضافي يصل إلى 700 مليون دولار لمبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان إمدادات عادلة من لقاحات فيروس كورونا إلى البلدان النامية، وفق ما أعلنته مصادر حكومية يابانية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها إنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن الخطة في اجتماع عبر الإنترنت لقادة العالم بشأن الإمدادات العادلة للقاحات المضادة لكورونا والمقرر عقده في 2 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تأتي الدفعة المتوخاة على رأس عرض اليابان الأولي البالغ 200 مليون دولار لكوفاكس مرفق الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19.

وتستضيف اليابان قمة 2 يونيو مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين المعروف اختصارًا باسم "جافي".