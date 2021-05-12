 الرئيس الجزائري يدعو للالتزام بإجراءات كورونا خلال عيد الفطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يدعو للالتزام بإجراءات كورونا خلال عيد الفطر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 9:46 م

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، إلى المزيد من اليقظة والحرص والالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وقال تبون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم، "عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإنها فرصة أدعو من خلالها أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين إلى المزيد من اليقظة والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لوباء كورونا الذي لا يزال يفتك بالأرواح ويدمر اقتصاديات العالم، رغم الإمكانيات الهائلة التي تم تجنيدها لمكافحته والتقليل من آثاره الوخيمة في شتى المجالات".

وأكد الرئيس الجزاري ضرورة المحافظة على قيم التضامن المعهودة لدى الشعب الجزائري خلال عيد الفطر.

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