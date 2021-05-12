أبو مازن: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وتمارس حربا مسعورة

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء يوم الأربعاء، بأن "إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطنا وتمارس حربا مسعورة".

وشدد الرئيس عباس على أن القدس خط أحمر، موضحا أن الاحتلال يواصل عدوانه على فلسطين وشعبها في كل مكان بما في ذلك حربه التدميريه على قطاع غزة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف محمود عباس قائلا: "شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبل بلا احتلال وبلا استيطان".

وتابع قائلا: "نجتمع اليوم وعنوانا القدس والأقصى وفلسطين الموحدة".

وذكر الرئيس الفلسطنيني: "شعبنا البطل الأبي وشبابنا المرابط في بيت المقدس وفي كل مكان تواجد فيه فلسطيني تصدى بكل بسالة عبر مقاومته الشعبية الباسلة لهذا العدوان على باب العامود والشيخ جراح وكنيسه القيامة والمسجد الأقصى"، مشيرا إلى أن الشعب أثبت أن القدس كانت ولازالت فلسطينية عربية إسلامية.

وأضاف مخطابا الأمريكيين "كلمتي لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل حلو عن صدورنا حلو عن صدورنا سنبقى شوك.. لن نغادر بلادنا لن نرتكب جريمة 48 ولا 67.. الشيخ جراء لن يستكين".

وقال عباس: "لقد تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤولياتنا الوطنية، وسنقوم بما هو ممكن للدفاع عن شعبنا، وسنتدارس اليوم كل خيارتنا التي تضمن ذلك".

وأردف قائلا: "لن نغادر.. إذا أردتم السلام والأمن فهو لا يأتي بالقهر وقوة السلاح.. لن نتحمل اكثر مما تحملناه.. سنصمد أكثر وأكثر حتى نحقق النصر والتحرير".