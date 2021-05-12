عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يظهر اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، لوابل من صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.

وأعلنت «كتائب القسام» فجر الأربعاء، أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ210 صواريخ لبئر السبع وتل أبيب ومطار بن غوريون، ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.