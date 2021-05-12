الشورى البحريني: المملكة داعمة للفلسطينيين ومساندة لحصولهم على حقوقهم المشروعة

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستبقى صفا واحدا مع الدول العربية والإسلامية، وداعمة لكافة القضايا العادلة للأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، مشيرا إلى أن موقف البحرين ثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدعوة المستمرة للحكومة الإسرائيلية لتمنع قواتها من التعرض للمصلين في المسجد الأقصى.

وبين الصالح -في كلمته خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي- أن المجلس يشارك جميع مجالس وبرلمانات الدول العربية في الإدانة والاستنكار الشديدين تجاه الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية في شأن إجلاء المقدسيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف هذه السلوكيات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على حمايتهم من أي اعتداءات.

وقال إن الخطط المستنكرة لفرض السيادة الإسرائيلية، تحد من المساعي والفرص لنشر السلام في المنطقة، وتقوض الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويتنافى مع قيم التسامح والتعايش والسلام، مؤكدا أن السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف علي الصالح أن مئات الأسر الفلسطينية التي ترفع ضدها دعاوى الإخلاء في القدس الشرقية، هم كيان أصلي مهم وأساسي في تكوين هذه المدينة التاريخية التي تحترمها وتقدسها كل الأديان السماوية، وتعد الانتهاكات والاعتداءات الموجهة ضدهم استفزازا لمشاعر كل المسلمين في العالم، ولها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة، وعلى الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وعدم تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ومراعاة خصوصيتها.

وذكر أن دعوات السلام حين تنطلق، فإنها محاولة دعم الأشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقهم التاريخية، ودفع إسرائيل في مدار السلام وترغيبها إليه بوصفه الطريق إلى قلوب وعقول الشعوب العربية، مبينا أن المشهد الجاري على النحو الحالي يدعو للقلق، لاسيما حين تتعرض المقدسات الفلسطينية في مثل هذه الأوقات من شهر رمضان إلى اعتداءات، الأمر الذي يولد مرارات ويخلق عداوات واضحة وقوية، ويعمق الخصام ويقلص من فرص مساعي السلام والاستقرار.

ودعا رئيس مجلس الشورى البحريني جميع الدول الكبرى، لاسيما الراعية والداعية للسلام، أن يكون لها دور في دعوة إسرائيل للتراجع عن مثل هذه التصرفات، ودور قوي وفاعل في إنهاء كافة الاعتداءات على أهلنا في القدس، مطالبا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من كافة الانتهاكات الإسرائيلية، وأن يتحرك لمواجهة الاعتداءات التي ترتكب في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا الدعم لكل الخطوات الملائمة في التعاطي مع هذه التداعيات في مدينة القدس الشريف.