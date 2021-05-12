فلسطين: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 43 شهيدًا من بينهم: 13 طفلا و3 سيدات و296 إصابة بجراح مختلفة.

وكان المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، قد قال إن الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان القطاع من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.