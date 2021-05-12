ألمانيا تقر قانونا جديدا لمكافحة جرائم الانتهاك الجنسي بحق الأطفال على الإنترنت

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، قانونا جديدا يُجَرِّم نشر وحيازة إرشادات تخص ارتكاب جرائم انتهاك جنسي بحق الأطفال على الإنترنت.

وكانت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، قدمت مشروع القانون الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام على من ينشر هذه الإرشادات، كما ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بحق من يحوز هذه الإرشادات وينزلها من شبكة الإنترنت أو من مجموعات الدردشة المغلقة.

وقالت الوزيرة المنتمية، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن القانون معني بإتاحة القدرة على التدخل قبل وقوع جرائم انتهاك مروعة.

وأضافت: "هذه التعليمات البغيضة تصف كيف يمكن للمجرمين نصب الكمائن للأطفال وكيف يمكن ارتكاب جرائم انتهاك جنسي معهم والتستر عليها".

وذكرت مسودة القانون أن الأعوام الماضية شهدت تسجيل زيادة في أعداد جرائم الانتهاك الجنسي بحق أطفال وأشارت إلى أنه تم العثور على إرشادات بخصوص كيفية ارتكاب هذ الجرائم لدى المتهمين في حالات غير قليلة.

ومن المنتظر أن يتم إقرار القانون من قبل البرلمان الألماني سريعا.