إسبانيا تمنح شركات توصيل الأغذية مهلة 3 أشهر لعرض عقود على عمالها غير المشمولين بقوانين العمل

أصدرت الحكومة في مدريد اليوم الثلاثاء مرسوما يفرض على شركات النقل التي تعمل فى مجال توصيل الأغذية والأطعمة مثل " ديليفرو" أو " أوبر إيتس " في إسبانيا أن تمنح عقودا لعمال وسائقى توصيل الطلبات لديها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشادت وزيرة العمل يولاندا دياز بقرار الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، متفاخرة بأن البلاد كانت تلعب دورًا رائدًا في القطاع المزدهر الذي نما خلال جائحة كورونا .

وقالت دياز، التي دخل تحالفها تحالف "أونيداس بوديموس"/ (معا نستطيع) في ائتلاف مع الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، "لا توجد دولة واحدة في العالم تجرأت على إقرار تشريع في هذا المجال".

ومع ذلك، بعد وقت قصير من إعلان قرار الحكومة، دعت جمعيتان للنقل السريع إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد. ويدفعون بأن المرسوم سيؤدي إلى تعطل أكثر من 15 ألف سائق وعامل توصيل عن العمل.

وكعاملين مستقلين لحسابهم الخاص، لا يتمتع سائقو التوصيل بأي حماية قانونية ويعانون من ظروف عمل غير مستقرة. وعند الاعتراف بهم كموظفين عاديين، فإن الفكرة هي أنه سيحق لهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وإجازة مرضية مدفوعة، والتمتع بجميع تدابير الحماية التي يوفرها القانون.