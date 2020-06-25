ضبط 200 ألف قطعة كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بمصنع في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط 200 ألف قطعة كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 200 ألف قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.