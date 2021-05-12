 انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الطارئ لبحث أوضاع فلسطين - بوابة الشروق
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انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الطارئ لبحث أوضاع فلسطين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 8:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 8:53 م

انطلق المؤتمر الحادي والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، "افتراضيا" برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي الإماراتي صقر غباش لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية.

وتوجه غباش في بداية الاجتماع بالشكرِ والتقديرِ لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوةِ الاتحاد البرلماني العربي بالإمارات لعقدِ هذا الاجتماعِ، مؤكدا على مكانةَ القضية الفلسطينية في عقلِ وقلب كل عربي وعلى ضرورةِ الوصول الى حلٍ عادل للقضيةِ الفلسطينية.

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