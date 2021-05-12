صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1508 مواطنين بقرية ريحانة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 302 حالة جراحة و 298 حالة اطفال و 288 باطنة و 85 قلب و 86 نساء و52 تنظيم اسرة و 81 اسنان و 225 جلدية و91 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 متردد، وتم خلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 85 متردد، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.