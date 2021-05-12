قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف برجا جديدا في غزة

ذكرت مواقع فلسطينية أن قصفاً إسرائيلياً جديداً على قطاع غزة تسبب، مساء الأربعاء، في انهيار برج الشروق في القطاع، بعد استهدافه بأربعة صواريخ.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن 3 قتلوا في قصف إسرائيل لبرج الشروق، وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وتل أبيب، وفقا لموقع "العربية .نت" الإخباري.

يأتي ذلك فيما أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" عن مقتل باسم عيسى، قائد لواء غزة في حماس في عملية مشتركة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قادة ميدانيين في حماس، بينهم جمعة طلحة وجمال زبدة وحازم خطيب، فيما أكدت حركة حماس فيما بعد استشهاد 4 من قادتها العسكريين في قصف إسرائيل اليوم.

وتصاعد القتال بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدير قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد القتلى إلى عشرات الضحايا، بينهم 14 طفلًا و3 سيدات، في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات، فيما استعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية موسعة في القطاع.