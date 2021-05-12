الزراعة تصدر إنفوجرافا وفيديو لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث

أصدرت وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الأربعاء، انفوجراف وفيديو توعوي إرشادي، يوضح للمزارعين الفوائد التي تعود عليهم نتيجة التحول إلى نظم الري الحديث، وهي المنظومة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها لترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه.

وأشار الانفوجراف إلى أن تحديث الري أصبح ضرورة وليس رفاهية، وأن المنظومة تستهدف رفع كفاءة الري الحقلي وترشيد استخدام المياه المستخدمة في الري، في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، كمرحلة أولى، كما يوفر استخدام طريقة الري بالتنقيط نسبة تصل إلى 30% من مياه الري التي يحتاجها الفدان الواحد كل مرة تتم فيها عملية ري الأرض، وبذلك تعتبر هذه إحدى الطرق المهمة لترشيد استهلاك المياه.

وعدَّدت الوزارة 11 فائدة تأتي على رأسها نتيجة التحول إلى منظومة تحديث الري، تمثلت في: تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها، وتقليل الطاقة المستخدمة في الري، فضلا عن خفض كمية المحروقات والحفاظ على البيئة، وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للري، وكذلك تقليل استخدام كمية الأسمدة واستخدامها بكفاءة، إضافة إلى الحد من نمو الحشائش، وبالتالي تقليل استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة، وزيادة إنتاجية المحصول وجودته، بما يؤدي إلى رفع تنافسية المنتج في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة ربحية المزارع، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل.

وتقدم الوزارة للمزارعين المستهدفين الدعم الفني، وتنفيذ الرفع المساحي للرقعة المستهدفة، وإعداد التصميم الهندسي الخاص بشبكة الري، فضلا عن تحديد المستلزمات وفحصها، والإشراف على عملية التركيب، وكذلك إجراء تجارب التشغيل، وتدريب المزارعين على كيفية تشغيل وصيانة شبكة الري.

كما تم إدارج مشروع تحديث الري ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المزارعين بقروض بفائدة تبلغ 5%.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لقطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة يصدر مجموعة متنوعة من الانفوجرافات الدورية وغير الدورية حول أهم أنشطة الوزارة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختلفة بالوزارة، يتم القاء الضوء على أبرز الخدمات التي تقدمها، وكذلك استعراض الجهود المبذولة، وزيادة وعي المواطنين بها، وأصحاب الشأن.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة توعية المزارعين في كافة محافظات مصر بأهمية اتباع نظم الري الحديث، والفوائد التي تعود عليهم. وكان قد تم إطلاق حملة توعوية إرشادية على مستوى المحافظات لتعريف المزارعين بنظم الري الحديثة، والخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين في هذا الشأن، والدعم الذي تقدمه الدولة لهم.

وتشمل الحملة عقد ندوات إرشادية في العديد من القرى في المحافظات المختلفة، واستخدام الوسائل التكنولوجية والإعلامية، والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة للتوسع في نشر فوائد المنظومة.