ضبط سائق ألقى كسح الصرف الصحي في مياه بحر فاقوس بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سائق جرار كسح صرف صحي؛ لاتهامه بإلقاء الحمولة في مياه بحر فاقوس.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا صورًا للمتهم حال إلقائه مياه كسح الصرف الصحي في بحر فاقوس، ظهر خلالها يرتكب فعل خادش للحياء.

وقال المحافظ، إن ما فعله المتهم يُعد جريمة في حق المواطنين والبيئة يحاسب عليها القانون لما يمثله من تلوث لمياه النيل شريان الحياه للإنسان والنبات والحيوان والطير، قبل أن يُعبر عن سوء ما ارتكبه السائق وفعله الخادش للحياء، قائلًا: "حالة من انعدام الضمير والأخلاق أثارت حفيظة المواطنين".

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، ويُدعى م.ع.ع.م، 28 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مُقيم بقرية الديدامون بفاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3634 إداري فاقوس لسنة 2021، وتم التحفظ كذلك على جرار الكسح لحين عرض المتهم صباحًا على النيابة العامة.

وأكد محافظ الشرقية، على أنه سيتابع بنفسه إجراء التحقيقات ولن يتهاون في توقيع أقصى العقوبة على مرتكب تلك الجريمة القاسية؛ ليكون عبرة لمن تسول له نفسه تكرار هذا العمل غير الأخلاقي مرةً أخرى.