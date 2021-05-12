الجيش الإسرائيلي: المدنيون في وسط وجنوب إسرائيل يقضون ليلتهم في الملاجئ بسبب صواريخ غزة

انطلقت صفارات الإنذار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في تل أبيب، محذرة سكان المدينة الإسرائيلية من وقوع المزيد من الهجمات الصاروخية من غزة وسط دوي انفجارات.

وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: "الإرهابيون في غزة يطلقون الصواريخ دون توقف بينما يقضي المدنيون في وسط وجنوب إسرائيل ليلتهم في الملاجئ لحماية أنفسهم من إطلاق الصواريخ".

كما دوت صفارات الإنذار في بئر السبع فى جنوب البلاد وفى مدينة عسقلان الساحلية.

وذكرت تقارير إعلامية أن امرأة وطفلا قتلا في اللد بالقرب من تل أبيب، وكان مسلحون قد أضرموا النار في معبد يهودي هناك في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلى إن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 800 صاروخ من قطاع غزة منذ يوم الاثنين.

وفى الوقت نفسه قصف الجيش الإسرائيلي حوالي 500 هدف في القطاع.