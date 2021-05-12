مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها اعترضت ثلاث طائرات حربية فرنسية قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المقاتلة الروسية أقلعت من قاعدتها بعد الكشف عن ثلاثة أهداف جوية على مقربة من الحدود فوق البحر الأسود، وتبين أنها مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة لتموين الوقود من طراز "إس-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي.

وأشار المركز أن المقاتلة الروسية منعت الطائرات الفرنسية من خرق حدود البلاد ثم عادت إلى قاعدتها.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية وأخرى نرويجية فوق بحر بارنتس عند حدود البلاد الشمالية.