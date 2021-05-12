الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

أفاد التليفزيون الرسمي في إيران، بأن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قام بتقديم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.

وأوضح التليفزيون اليوم الأربعاء، أن نجاد توجه برفقة أنصاره إلى مركز تسجيل في وزارة الداخلية حيث ملأ استمارات التسجيل للانتخابات الرئاسية.

وبدأ التسجيل في الانتخابات أمس الثلاثاء، ويستمر 5 أيام يبدأ بعدها مجلس صيانة الدستور، في التدقيق في أوراق المرشحين استنادا لمعايير سياسية ودينية، فيما لا يمكن للرئيس حسن روحاني الترشح بعد أن أمضى فترتي ولاية متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات.