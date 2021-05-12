محافظة بورسعيد تشارك في مبادرة «كرنفال الكحك»

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مبادرة كرنفال الفرحة التي تقيمة إحدى الجمعيات الخيرية والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وتعاونت محافظة بورسعبد والقيادات الأمنية والتنفيذية للعام الثاني على التوالى لتنفيذ مبادرة (كرنفال الكحك)، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والتي تسببت في عدم إقامة أي احتفال ، والذي تقوم المؤسسة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بشراء الكحك من الأسر المنتجة دعمًا لهم و إهدائها للأسر رقيقة الحال في ضواحي المحافظة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن هذه المبادرة بدأت العام الماضي ٢٠٢٠ في محافظة بورسعيد- بدلا من شبك البالونات على المساجد- ثم انتشرت في مختلف المحافظات مثل الإسماعيلية، سوهاج، قنا والأقصر وغيرها.