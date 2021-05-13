بن يوسف يصعد للمرتبة العاشرة في ترتيب الهدافين الأجانب للإسماعيلي

صعد الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، إلى المرتبة العاشرة في ترتيب هدافي النادي الإسماعيلي الأجانب على مر التاريخ، وذلك بعد هدفه الأخير في شباك البنك الأهلي في اللقاء الذي انتهي بفوز الدراويش بثنائية نظيفة.

وبهذا الهدف وصل بن يوسف إلى هدفه العاشر بقميص برازيل العرب، معادلاً رقم الغيني ممادو كيتا مهاجم الدراويش السابق.

ويعتبر النيچيري چون اوتاكا هو الهداف الأجنبي التاريخي للنادي الاسماعيلي برصيد 38 هدف، و يأتي چون انتوي في المرتبة الثانية برصيد 31 هدف ثم مصطفى كريم و عبد الرحمن تراوري و دييجو كالديرون و ايمانويل بناهيني وأمين دايو و القائمة تطول بالنجوم الكبار.