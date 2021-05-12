اليابان تحظر دخول الأجانب القادمين من الهند ونيبال وباكستان

قررت الحكومة اليابانية حظر دخول المقيمين الأجانب القادمين من الهند ونيبال وباكستان من العودة إلى اليابان مرة أخرى، وسط تصاعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في تلك المنطقة، اعتبارًا من 14 مايو الجاري.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستسمح للمواطنين اليابانيين القادمين من تلك البلدان بالدخول مرة أخرى إلى البلاد، حيث أن المواطنين محميون بموجب حق دستوري لدخول اليابان.

وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للمقيمين الأجانب الذين يتمتعون بإقامة سارية المفعول والمواطنين اليابانيين بدخول اليابان، بينما يُمنع دخول أشخاص جدد من جميع البلدان مع استثناءات قليلة للمسافرين الذين يسعون للدخول في حالات الطوارئ.

ويتعين على المسافرين الذين يصلون إلى اليابان من الهند ونيبال وباكستان المجاورتين حاليًا بالبقاء في مرافق مخصصة لمدة ستة أيام عند الوصول كجزء من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ومددت الحكومة فترة العزلة الذاتية للدول الثلاث خوفا من أن المتحور الجديد يمكن أن يؤدي إلى موجة أخرى من الإصابات مماثلة لما حدث بعد أن فشلت في التصدي للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.