الرئاسة اللبنانية: عون لم يبحث مع حاكم البنك المركزي عمل المؤسسة المالية لحزب الله

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون لم يبحث مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، في عمل ونشاط جمعية "القرض الحسن" والتي تعد بمثابة المؤسسة المالية والبنك الخاص لـ"حزب الله" داخل لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن اجتماع الرئيس اللبناني مع حاكم البنك المركزي الذي عقد ظهر اليوم، جرى خلاله التطرق إلى ملف جمعية القرض الحسن وأنشطتها وعملها بعد فرض عقوبات أمريكية على المؤسسة والقائمين عليها، وأن "سلامه" أبلغ رئيس الجمهورية أن هذه المؤسسة لم تحصل على ترخيص من مصرف لبنان المركزي وأنها تعمل خلافا للقوانين.

وأشارت الرئاسة اللبنانية -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن عون لم يبحث مع حاكم مصرف لبنان المركزي في موضوع جمعية القرض الحسن، وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في هذا الصدد غير صحيح ولا أساس له ومختلق بالكامل.

وأضافت أن اللقاء بين الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان المركزي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع النقدية في البلاد، ومسألة دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وموضوع البطاقة التموينية التي يجري العمل على وضعها واعتمادها لدعم الأسر الأكثر احتياجيا بالتوازي مع ترشيد الدعم.

يذكر أن النيابة العامة اللبنانية سبق وتلقت مؤخرا مجموعة من البلاغات الخاصة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، حيث أكد مقدمو البلاغات أن أعمالها تنطوي على مخالفات لأحكام قانوني العقوبات والنقد والتسليف لا سيما النص الذي يشترط على أي مؤسسة مالية تُقدم خدمات تسليف أن تكون مسجلة لدى مصرف لبنان المركزي، على نحو يوجب ملاحقة القائمين على المؤسسة أمام القضاء.