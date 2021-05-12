ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يستنكر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

استنكر ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ذلك.

وأوضح الملتقى -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء- أن دولة الاحتلال تسعى من خلال عدوانها للسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا وطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، مؤكدًا ضرورة بذل الجهود لوقف الاعتداءات ومراجعة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال.

وأضاف أن دولة الاحتلال انتهكت الوصاية الأردنية على المقدسات مما يستوجب اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه هذا الكيان المحتل، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال.