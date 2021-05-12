مكتب إعلام شمال سيناء: المحافظ لم يدل بأي تصريحات جول استقبال جرحي فلسطينيين

أكد المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء، عدم إدلاء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بأي تصريحات بخصوص استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وأشار المكتب إلى عدم إدلاء طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأي تصريحات في هذا الإطار، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن التصريحات الرسمية التي تصدر عن المسئولين في محافظة شمال سيناء يتم نشرها على الموقع الرسمي للمحافظة أو عن طريق المتحدث الرسمي للمحافظة، مطالبًا وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما يتم نشره على لسان المسئولين التنفيذيين في محافظة شمال سيناء.

وكانت وسائل إعلام أكدت أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وهو ما نفاه مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي خلال عيد الفطر المبارك، ولا علاقة له بقطاع غزة.