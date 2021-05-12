قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال أجازة العيد، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد رحمي، على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الأجازة، واستمرار متابعة غلق المنشأت والمحال التجارية في المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها، وأعمال التطهير والتعقيم للمنشات والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد لافتا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن علي التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر للحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل وفروعه، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات: "المحلات العامة، وبيع المواد الغذائية، المجازر، المحلات التجارية، والأسواق، ومستودعات الغاز، ومحطات الوقود".