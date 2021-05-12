القوات المسلحة السودانية تشكل لجنة تحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في أحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين خلال الاحتفال بميدان القيادة العامة بذكرى فض اعتصام 29 رمضان.

وأكدت القوات المسلحة السودانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء- تعاونها التام مع الجهات القانونية للوصول للحقائق وهي على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة.

وأكدت القيادة العامة أنها لم تصدر أي تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة العامة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين، معتذرة لما وقع من أحداث خلال المسيرات وتعد الشعب السوداني أن ما حدث سيخضع للتحقيق والالتزام، بكشف نتائج التحقيق وتمليكها للرأي العام والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وفق مقتضيات القانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن أسفه لأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة السودانية في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات.

وأضاف حمدوك: "لا ننسى الأحداث التي وقعت قبل عامين في محيط القيادة العامة واعتصامات الولايات، وسالت فيها دماء شعب السودان، فيما لاتزال لجنة التحقيق المستقلة تواصل تحقيقاتها لكشف المتسببين في فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة".

وقال إن ما حدث يوم أمس هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله، موضحا أن الحكومة الانتقالية قد جاءت في ظروف توازنات صعبة وتحملت المسؤولية في هذا الوقت العصيب لتعمل على تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة، وأن تسعى لحماية الدم السوداني في كل منطقة.