ارتفاع أرباح كوميرتس بنك خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل ارتفاع الإيرادات مدعومة بزيادة صافي أرباح الإقراض. كما أبقت المجموعة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.

وقالت المجموعة إن أرباحها المجمعة خلال الربع الأول بلغت 298 مليون يورو مقابل 133 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول 529 مليون يورو مقابل 73 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الأول إلى 544 مليون يورو مقابل 538 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة المصرفية خلال الربع الأول 2.795 مليار يورو، مقابل 2.492 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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