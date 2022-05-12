قال الصحفي الفلسطيني علي سمودي، أحد المصابين وشاهد عيان على عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة، إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة اليوم بقتل زميلته، منوهًا بأنه والراحلة وزملائهم تحركوا إلى جنين معا بعد اختيار منطقة آمنة للتغطية وارتداء الملابس التي تدل على أنهم صحفيون.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أنهم فوجئوا بقوات الاحتلال يطلقون النار عليهم رغم تأكدهم من أنهم صحفيون، متابعًا: «طلبت من شيرين مغادرة المنطقة عند إطلاق النار علينا، وما كدت أستدير حتى أصبت في ظهري وبعد ذلك بدأت أرصد أنه لا يوجد سيارة إسعاف، في ظل مواصلة الاحتلال إطلاق النار ليصيبوا شيرين على الفور بعيار ناري، ومنعوا الإسعاف من الوصول إليها».

وأكد كذب روايات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتحدث باسم جيشه ورئيس حكومته، فلم يكن هناك مسلحين فلسطينيين ومقاومة وحتى مواطنين مدنيين في المنطقة، قائلا: «كل من تواجد في المنطقة نحن كصحفيين في وسط الشارع أمام الاحتلال الذي كان يشاهدنا».

وشدد على أن الاحتلال يمتلك من المعدات والأجهزة التي تمكنهم من رصد الأنسان بشكل كامل، مضيفًا أن قوات الاحتلال أرادت القتل وإطلاق النار عليهم كرسالة تهديد للصحفيين بأن الاحتلال يخطط لاجتياح كبير للمخيم، ويبدو أنه يريد أن يرتكب جرائمه بعيدا عن وسائل الأعلام.

ولفت إلى أنه أصيب في كتفه، ليدخل العيار الناري من أسفل الكتف ويخرج من أعلى يده، موضحًا أنه لم يجر عملية جراحية لأن الرصاصة دخلت وخرجت على الفور: «حسب الأطباء كنت محظوظا بأنني استدرت إلى الخلف، لأن الرصاصة كانت موجهة نحو القلب مباشرة».

وحول حالته الصحية، أكد أنه في وضع جيد حاليا، بعدما نزف الكثير من الدماء لمدة عشر دقائق حتى وصل إلى المستشفى وتمكن الأطباء من السيطرة على الأمر، مضيفًا أن وضعه مستقر الآن.

ونوه بأن الصحفية شيرين أبو عاقلة فارقت الحياة فور إصابتها، لأن الرصاصة أصابت رأسها مباشرة، إذ اخترقت الخوذة التي كانت ترتديها، مستكملا: «يبدو أنها كانت رصاصة من النوع المتفجر، لذا قتلت على الفور.. قتلوها بدم بارد».

وفي وقت سابق، ودعت جماهير غفيرة من أبناء شعب فلسطين، وبمشاركة عشرات الصحفيين من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.