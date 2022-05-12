قيادي فلسطيني: رفضنا طلبا إسرائيليا لتحقيق مشترك بشأن اغتيال الصحفية أبو عاقلة

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "رفض طلب إسرائيلي لتحقيق مشترك بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس عن الشيخ قوله، في تغريدة على "تويتر": "رفضنا تسليم الرصاصة التي اغتالت شيرين وسنكمل تحقيقنا بشكل مستقل، وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية على نتائج التحقيق".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن "كل الشهود والمؤشرات والدلائل تؤكد اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل الوحدات الإسرائيلية الخاصة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أكد أن "إسرائيل بدأت تحقيقا شاملا، وتوجهت إلى السلطة الفلسطينية للحصول على الرصاصة التي قتلت الصحفية لإجراء فحص مخبري".