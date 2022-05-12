مجلس حقوق الإنسان يطالب بالوصول للمختطفين الأوكرانيين في روسيا

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن موظفي الإغاثة الإنسانية يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى أشخاص نقلوا إلى روسيا في خضم غزو موسكو لأوكرانيا، مشيرا إلى مزاعم بأن البعض ربما نقل إلى هناك قسرا.

وفي جلسة خاصة بشأن أوكرانيا، ندد المجلس بفظائع وثقها خبراء في الأراضي التي تحتلها روسيا. وأشار قرار صادر عن المجلس إلى حالات تعذيب وقتل وأعمال عنف جنسية، ضمن جرائم أخرى وثقها فريق للأمم المتحدة على الأرض.

ودعا المجلس روسيا إلى السماح، فورا، لموظفي الإغاثة بالوصول لأشخاص تم نقلهم من أوكرانيا إلى روسيا، في أعقاب اتهامات عمداء ومسؤولين محليين ومواطنين لموسكو بنقل أناس عبر الحدود، على غير رغبتهم.

وصوتت 33 من أصل 47 دولة عضو لصالح القرار. ولم تعارضه سوى الصين وإريتريا، بينما امتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بداية الجلسة التي استمرت لمدة يوم واحد إن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان قيد التحقيق "قد ترقى إلى جرائم حرب".