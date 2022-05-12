اليابان تجمد أصول سبيربنك وألفا بنك الروسيين بسبب غزو أوكرانيا

جمدت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أصول أكبر مؤسسة مالية روسية (سبيربنك) وأكبر بنك خاص تابع لها (ألفا بنك)، حيث تكثف اليابان الضغط ضد غزو موسكو لأوكرانيا.

وتماشيا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، سيجبر هذا الإجراء الشركات اليابانية على البحث عن طرق بديلة لتسوية المدفوعات لمواصلة العمل في روسيا، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

بالإضافة إلى ذلك، ستحظر طوكيو على الأفراد والشركات اليابانية القيام باستثمارات جديدة في روسيا من شأنها أن تمنحها حصة قدرها 10% أو أكثر.

كما أن القروض التي تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة ستخضع أيضا للحظر.

وفي عام 2021، استثمرت اليابان 2. 61 مليار ين (470 مليون دولار) في روسيا، وفقا لوزارة المالية. في حين أنه من المتوقع أن يكون لحظر الاستثمار تأثير على الشركات الجديدة في روسيا ، فإن تأثيره على الشركات اليابانية أمر لا مفر منه أيضا، وفقا لكيودو.

وتواجه الشركات اليابانية العاملة في روسيا حاليا بيئة أعمال صعبة بسبب الاضطرابات في الخدمات اللوجيستية.

ومن المتوقع أن تواجه وضعا أكثر صعوبة إذا منعت من جمع الأموال من اليابان.