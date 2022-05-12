أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة العلاقات السودانية المصرية، ووصفها بأنها "علاقات ضاربة بجذورها في عمق التأريخ وذات خصوصية".

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، وفد المجتمع المدني المصري برئاسة وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي وبحضور السفير المصري بالخرطوم حسام عيسي.

ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان مبيناً أن مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين مشيداً بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني شرحاً للوفد المصري حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وأوضح السفير محمد العرابي رئيس وفد المجتمع المدني المصري في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً تم فيه الإطلاع على تطورات الأوضاع في السودان مبينا أن زيارة الوفد للسودان تأتي من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين.

وقال العرابي: " كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل "، مضيفا أن الوفد اطمأن على مجمل الأوضاع في البلاد بعد التنوير الذي استمع إليه من رئيس مجلس السيادة معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق وأضاف قائلا" الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان".

كما أكد أن زيارات وفد المجتمع المدني بين البلدين ستتواصل، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.