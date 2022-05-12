مسؤول بالسفارة الأمريكية في تل أبيب: مهتمون بنتائج التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

أعرب رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية بالسفارة الأمريكية، جورج نول، عن تعازيه لعائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الخميس، إن السفارة الأمريكية على دراية كاملة باحترافية «شيرين» في العمل، مشيرًا إلى دعوة واشنطن إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية.

وعن مواصفات التحقيق الشفاف في القضية، أجاب: «حسب علمي، الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون تحقيقًا، قدمنا عرضًا للمساعدة في الأمر، وسنرى إلى أين ستسفر التحقيقات والنتائج، شيرين مواطنة أمريكية وعلينا ضمان حرية التعبير ومهتمون بنتائج التحقيق».

وأضاف أن فلسطين شهدت سقوط العديد من القتلى؛ بسبب النزاع، مضيفًا: «مقتل الصحفيين فظيع، العالم كله يدفع نحو التحقيق، مستوى العنف في غزة والصفة الغربية غير مقبول، أصدرنا العديد من البيانات ويجب التخفيف من التوتر وسنستمر في هذا الاتجاه».

واستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة» في مخيم جنين، أمس الأربعاء، بعد أن استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية، التي تحمل إشارة الصحافة.

وشارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وحمل في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال إن «السلطات الفلسطينية رفضت ونرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن الأخيرة ارتكبت تلك الجريمة»، متابعًا: «لا نثق بهم وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المجرمين».