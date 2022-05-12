آبل تفقد 22% من قيمتها السوقية منذ بداية العام

واصل سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تراجعه اليوم الخميس، ليفقد نحو 22% من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير الماضي، في ظل موجات البيع الكثيف لأسهم شركات التكنولوجيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن سهم آبل تراجع اليوم بنسبة 3ر3% إلى 141.66 دولار ليسجل أقل مستوى له منذ 14 أكتوبر الماضي، وأدى تراجع السهم إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية بنحو 696 مليار دولار مقارنة بقيمتها القياسية يوم 3 يناير الماضي.

وأضافت بلومبرج أن هذا التراجع جعل شركة النفط السعودية العملاقة آرامكو تصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ارتفع سعر سهمها مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.

وجاء تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع مؤشر ناسداك 100 لأسهم شركات التكنولوجيا خلال الأيام الأربعة الماضية بأكثر من 7% ليستمر تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول فترة تراجع للمؤشر منذ 2012.