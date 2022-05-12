قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنّ قانون الشهر العقاري الجديد جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد مشروع متكامل للثروة العقارية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر شاشة «الأولى»، مساء الأربعاء، أنّ القيادة السياسية تبنت هذا القانون وتتابعه، مؤكّدًا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه هذا الملف.

وأشار إلى أنّ وزير العدل المستشار عمر مروان عرض على الرئيس السيسي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان النماذج التي يُقدمه المواطن للشهر العقاري عند التسجيل، في إشارة إلى حجم اهتمام الدولة بهذا الملف.

ونوه بأنّ القانون الجديد يمثّل نقلة حضارية اجتماعية واقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن هذا القانون يحوِّل جميع العقارات غير المسجلة إلى مسجلة.