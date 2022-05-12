تقرير: أفريقيا تواجه اضطرابات مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة افريكا أكسفورد إيكوميكس، الإقتصادية التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها، أن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم سيلحق ضررا كبيرا باقتصاديات دول أفريقيا ما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية إذا فشلت الحكومات في تخفيف تأثيرها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة بحثية للاقتصاديين بالمؤسسة، جاك نيل وبترو فان إيك،جاء فيها أن الغذاء له ثقل أكبر في سلال التضخم في الدول الأفريقية، مقارنة مع تلك التي في الاقتصادات المتقدمة، بسبب أنماط الشراء.

وأدت الحرب في أوكرانيا وحظر الصادرات الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، والجفاف الذي يحد من محصول القمح الأمريكي، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال الباحثان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع فواتير الوقود المرتفعة والبطالة المتزايدة يؤدون إلى خلق بيئة سياسية متقلبة في القارة ودفع الحكومات للاستجابة حتى على حساب ضبط الأوضاع المالية العامة.

في حين أن الدول التي لن تتمكن من تقديم دعم كبير قد تواجه رد فعل شعبي عنيف.