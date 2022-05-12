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خالد جلال يمنح لاعبي البنك الأهلي راحة 24 ساعة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 3:36 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 3:36 ص

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب المباراة الودية أمام فريق شباب البنك الأهلي مواليد 2001 والتي انتهت بفوز الفريق الأول 5/3.

وشارك كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي مع فريق الشباب في شوط المباراة الثاني وأحرز ثلاثة أهداف، وغاب عن الفريق مجموعة كبيرة من اللاعبين لخوضهم تدريبات تأهيلية استشفائية تجنبًا للإرهاق.

ويعود فريق البنك الأهلي للتدريبات الجماعية غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الثامن عشر من الشهر الحالي.


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