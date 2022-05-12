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تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمراكز شباب الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 1:03 م

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية نفذت دورة تدريبية لمديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين بقطاع الخارجة، وذلك لتأهيلهم وصقل مهاراتهم من الناحية الفنية والوقوف ووضع حلول للسلبيات في المجال المالي والمخزني.

وقال شوقي، إنه سيتم تنفيذ الدورات بجميع مراكز الشباب التابعة لإدارات الشباب على مستوى المحافظة وتشمل الداخلة وبلاط وباريس والفرافرة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في جميع المجالات المختلفة التي تعمل علي تنفيذ الأعمال بشكل فنى، في ظل دعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.


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