وزيرة التجارة والصناعة: الرئيس السيسي يتابع بشكل أسبوعي ملف توطين الصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بملف توطين الصناعة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل أسبوعي هذا الملف.

وقالت الوزيرة نيفين جامع، خلال اتصال هاتفي مع القناة الأولي للتليفزيون المصري، لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني مساء اليوم الأربعاء، إن الوزارة أصدرت قرارا بإلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق، معلنة أن الدولة تسير بشكل إيجابي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية.

وأشارت إلى :"أننا نتجه لحوكمة الواردات ونعمل على تفعيل الصناعة الوطنية، وسنعمل خلال مؤتمر "كوب 27"، على تقديم كل شيء عن الاقتصاد الأخضر بمشروعات تظهر الدولة المصرية بالمظهر اللائق".

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على ضرورة أن يعرف المواطن ما نقوم به وتقدمه الدولة والحكومة في جميع الملفات وحجم الإنجازات على الأرض، موضحة أنه خلال المؤتمر سنعمل على تقديم كافة مشروعات الطاقة الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر.

وأضافت أنه يوجد متابعة بشكل مستمر في كافة الملفات، وخاصة ما يتعلق بالمواطن المصري، من حيث توفير فرص عمل وتلبية احتياجاته الغذائية والإنتاجية، مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتابعة المستمرة وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة على الرغم من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.