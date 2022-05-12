ممر شرفي من ليفانتي لفريق ريال مدريد بعد تتويجه بالدوري الإسباني

قام لاعبوا ليفانتي بعمل ممر شرفي لريال مدريد، وذلك قبل انطلاق مبارتهما والتي تُقام مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويأتي هذا الممر كنوع من التكريم للنادي الملكي بعد أن نجح في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم قبل النهاية بـ4 جولات، وتحديدا بعد أن تغلب على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد، لحساب الجولة الـ34 من الدوري.

ويتبقى لريال مدريد مباراتين بالدوري بخلاف مباراة اليوم، حيث سيواجه في الجولة المقبلة فريق قادش في الجولة الـ37 على ملعب رامون دي كانازا يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته بالدوري أمام ريال بيتيس يوم الأحد 22 من شهر مايو

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستُقام يوم 28 من الشهر الجاري على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.