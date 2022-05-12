 اليونان تسجل 4761 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 4761 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا

أثينا - د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 10:03 ص

سجلت اليونان 4761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و375 ألفا و812، والوفيات إلى 29 ألفا و471.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و954 ألفا و161 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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