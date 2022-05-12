وزيرة الخارجية الكندية تشارك في إجتماعات مجموعة السبع وحلف الناتو

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، مشاركتها في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، والتي ستعقد بألمانيا في الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري.

وفي اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في وانجلز بألمانيا، تلتقي جولي مع نظرائها لتأكيد معارضة كندا للعملية الروسية في أوكرانيا والتزام كندا الثابت تجاه شعب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء مجموعة السبع أيضا القضايا الدولية الملحة، مثل العواقب العالمية للغزو الروسي، وقضايا السلام والأمن المستمرة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومكافحة تغير المناخ.

وفي برلين بألمانيا، ستلتقي الوزيرة الكندية مع نظرائها في الناتو لمناقشة أفضل السبل لمحاذاة الجهود لدعم استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.