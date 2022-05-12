الأهلي يتوج ببطولة منطقة القاهرة لسيدات اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي لقب بطولة منطقة القاهرة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الشمس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم في ختام منافسات البطولة.

شهدت المباراة أداء قويا ومميزا من جانب لاعبات الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم «لاعبات الأهلي» بنتيجة ١٨-١١، واستمر التفوق للفريق لينهي المباراة لصالحه بنتيجة ٣٤-٢٤.

وعقب نهاية المباراة بفوز الفريق تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن توج الفريق باللقب عن جدارة وبعد مشوار حافل وصولًا إلى المباراة النهائية.