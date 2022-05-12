 حصول أكثر من 100 تشيكي على الموافقة للتوجه إلى أوكرانيا للقتال - بوابة الشروق
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حصول أكثر من 100 تشيكي على الموافقة للتوجه إلى أوكرانيا للقتال

د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 1:06 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 1:06 ص

حصل أكثر من 100 مواطن تشيكي على موافقة رئاسية للتوجه إلى أوكرانيا والانضمام إلى القتال ضد الغزو الروسي، بحسب ما ذكره متحدث باسم الرئيس ميلوس زيمان.

ويحظر القانون التشيكي على المواطنين القتال لصالح جيوش أجنبية. ورغم ذلك، يمكنهم القيام بذلك إذا حصلوا على تصريح خاص.

ووافق زيمان حتى الآن على أكثر من 100 طلب منفصل، حسبما قال المتحدث الرئاسي.

ويتعين موافقة رئيس الوزراء بيتر فيالا على هذه التصاريح لكي تصبح قانونية، إلا أن متحدثا قال إنه لا يوجد سبب لتوقع أنه سيوقفها.

ودعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتطوعين إلى الحضول إلى بلاده والقتال لصالحها، قائلا إنه سيؤسس "فرقة دولية".

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