الرئيس الأوكراني: سنحرر أرضنا وشعبنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأرض الأوكرانية والشعب الأوكراني سيتم تحريرهم من "الغزاة الروس"، وسيكون من الأسهل القيام بذلك بمساعدة العالم الحر بأكمله.

وأكد زلينسكي - في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم" اليوم الأربعاء - أن لديه سلسلة من الأخبار المهمة والإيجابية، منها أن مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي صوت لصالح حزمة جديدة ومهمة من الدعم لدولتنا والديمقراطية العالمية بما يقرب من 40 مليار دولار.

وأعرب عن إمتنانه للشعب الأمريكي على مثل هذه المساعدة لدعم أوكرانيا، مضيفًا أن سيتم إجراء تصويت ثانٍ قريبًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ثم سيتم بعد ذلك توقيع هذا القرار من قبل الرئيس جو بايدن وسيدخل حيز التنفيذ.

ولفت الرئيس الأوكراني، إنه بموجب قانون "الإقراض والتأجير" - الذي استخدم لمساعدة بريطانيا على أن تعود مرة أخرى بين القوى العالمية بعد الحرب العالمية الثانية - ستحصل بلاده على أسلحة وذخائر ومعدات حديثة.